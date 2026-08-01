Meyboom: le grand cortège une semaine avant la plantation

Avant le grand planté du Meyboom le 9 août, c’est le cortège qui ouvre les festivités.

Géants, gardes-villes, porteurs en rouge et bleu, mais aussi les Kêrstoempers, les pousseurs de charrettes, moins connus du grand public.

Ces derniers perpétuent une tradition bruxelloise ancestrale, en distribuant aujourd’hui des fleurs aux passantes lors du défilé. Quant aux porteurs de géants, ils cherchent du renfort : les géants pèsent jusqu’à 40 kilos et la journée est longue. Les deux groupes sont en pénurie de membres et appellent à rejoindre leurs rangs.

■ Reportage de Romain Vandenheuvel, R.Thomas et Stéphanie Mira.