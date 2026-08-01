Football: l’Union Saint-Gilloise décroche la Supercoupe de Belgique

L’Union Saint-Gilloise a remporté la Supercoupe de Belgique ce vendredi soir au stade Jan Breydel.

Les Bruxellois se sont imposés face au Club Bruges aux tirs au but, 5 à 4. Le temps réglementaire s’est terminé sur un score de 1-1. Aucune prolongation n’a été jouée, le règlement de cette compétition prévoyant une séance de tirs au but directe en cas d’égalité.

Ce trophée marque le premier titre de la saison pour l’Union. Une belle entame pour le club bruxellois, qui lance ainsi son exercice 2026-2027 sur une victoire face à l’un des cadors du football belge.

■ Reportage de Rémy Rucquoi et Stéphanie Mira

Avec DAZN