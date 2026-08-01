Agression dans un tram à Schaerbeek: la police recherche un témoin également agressé

La police fédérale a diffusé un appel à témoins samedi matin, relatif à la violente agression survenue le 23 juillet dernier dans le tram 55, dans la commune bruxelloise de Schaerbeek.

Les policiers cherchent à identifier un homme qui a également reçu des coups de la part de l’auteur des faits. Driss Atounane, un habitant d’Evere âgé de 54 ans était décédé après avoir été victime de cette agression.

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“Le jeudi 23 juillet 2026 vers 15h30, un individu a commis une violente agression dans le tram 55, qui se trouvait à son terminus, situé chaussée de Helmet à Schaerbeek”, a déclaré la police, qui rappelle que l’auteur des faits a été identifié.

Dans le cadre de cette enquête, la police cherche à identifier un autre témoin qui se trouvait dans le tram au moment des faits. Ce dernier a lui aussi reçu des coups de l’auteur. “Il est âgé d’environ 40 ans, a de courts cheveux foncés, une barbe, et portait des vêtements foncés”, indique la police. “Il est demandé à cet homme de se manifester auprès des services de police.”

Belga