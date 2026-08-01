Un incident de tir à Anderlecht vendredi, une personne en danger de mort

Un incident de tir a fait un blessé vendredi en fin d’après-midi à Anderlecht, a confirmé la zone de police Bruxelles-Midi (Saint-Gilles/Anderlecht/Forest). La victime est toujours en danger de mort.

Vers 17h00, rue des Fraises, à Anderlecht, un individu circulant à trottinette a ouvert le feu sur une personne se trouvant dans une voiture, a précisé la police locale. Le suspect a ensuite pris la fuite à trottinette. La victime a été transportée à l’hôpital. Le laboratoire de la police judiciaire fédérale s’est rendu sur place.

Dans le même quartier, un incendie s’est déclaré samedi matin vers 05h00, rue Hoorickx, a également confirmé la zone de police Bruxelles-Midi. Une personne a été transportée à l’hôpital. Son état de santé n’est pas connu à ce stade. Selon la police, aucun lien n’a pu être établi entre les deux événements.

Belga