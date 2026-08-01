Une personne blessée par un objet tranchant à Evere dans la nuit de vendredi à samedi

Une personne a été blessée par un objet tranchant dans la nuit de vendredi à samedi à Evere, a confirmé la zone de police Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode/Evere).

L’incident, qui a eu lieu à proximité de l’avenue Henri Conscience, a fait un blessé, dont les jours ne sont plus en danger.

“Ce jour vers 04h05, nos services ont été appelés pour une victime blessée à l’aide d’un objet tranchant”, a déclaré la porte-parole de la zone de police locale, Katlien Breugelmans. “Celle-ci a rapidement été prise en charge par les services de secours. Ses jours ne sont plus en danger.”

L’enquête déterminera les circonstances exactes de l’incident, précise la police.

Belga