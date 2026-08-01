Un costume pour Manneken Pis à l’occasion de la journée internationale de la frite belge

Le Manneken Pis a revêtu samedi en fin de matinée un nouveau costume à l’occasion de la Journée internationale de la frite belge.

Entièrement blanc, il reprend la tenue traditionnelle du frituriste, chapeau compris, avec les mots “ketchup” et “mayo” inscrits sur les manches. Une médaille, spécialement remise par l’Union nationale des frituristes de Belgique (Unafri), a également été épinglée sur son costume.

Une cérémonie s’était déroulée au préalable dans l’hôtel de ville de Bruxelles, en présence du président de l’ordre des amis de Manneken Pis, Marc Guebel, du conseiller communal à la Ville de Bruxelles Serge Longin (PS), du député bruxellois Geoffroy Coomans de Brachène (MR), ainsi que de l’échevin des Affaires économiques à la Ville de Bruxelles, Didier Wauters (Les Engagés). Des représentants de la culture du fritkot, dont le président de l’Unafri, Bernard Lefèvre, étaient également présents.

Plusieurs de ces représentants ont pris la parole, accentuant le caractère typiquement belge du Manneken Pis, et de la frite, tous deux “mondialement connus et capables de rassembler les gens.”

“Aujourd’hui il (Manneken Pis, NDLR) portera ce costume avec une immense fierté”, a déclaré Marc Guebel. “Pas parce qu’il est élégant, même s’il l’est. Mais parce qu’il représente des femmes et des hommes qui travaillent avec passion.”

Au son d’une petite fanfare, le cortège, composé de membres de l’Ordre des amis de Manneken Pis, de frituristes et de représentants politiques, a ensuite paradé sur la Grand-Place, avant de rejoindre la statuette dans une ambiance festive et ensoleillée, sous les regards intrigués des touristes présents sur place. Le nouveau costume a alors été officiellement dévoilé, devant une centaine de personnes venues assister à l’événement.

Belga