Un suspect arrêté après le vol avec violences dont a été victime Mohammed Fuseini

Le parquet de Bruxelles a confirmé mardi l’arrestation et l’inculpation d’un suspect dans l’enquête sur le vol avec violences commis dimanche à Bruxelles, dont a été victime l’attaquant de la Royale Union Saint-Gilloise Mohammed Fuseini, après des informations et une vidéo diffusées par Het Laatste Nieuws.

Les faits se sont produits le 26 juillet, lorsque trois personnes ont été victimes d’un vol avec violences alors qu’elles rejoignaient leur véhicule à Bruxelles, a indiqué le parquet. Selon les premiers éléments de l’enquête, plusieurs individus les auraient agressées avant de s’emparer de différents objets de valeur, dont des montres, des téléphones et des effets personnels. Deux victimes ont subi une incapacité de travail.

D’après Het Laatste Nieuws, Mohammed Fuseini figurait parmi les victimes. Le quotidien a également publié une vidéo de l’agression. Selon le média, plusieurs hommes encagoulés ont sorti le joueur de son véhicule avant de lui dérober notamment sa montre et son téléphone.

L’enquête menée par les services de police a permis d’identifier et d’interpeller un suspect. Lors d’une perquisition à son domicile, des objets signalés comme volés ont été retrouvés.

Le parquet de Bruxelles a saisi un juge d’instruction et requis l’incarcération du suspect. Celui-ci a été inculpé du chef de vol avec violences commis en bande et placé sous mandat d’arrêt.

L’instruction se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes des faits et d’identifier l’ensemble des personnes impliquées. Dans l’intérêt de l’enquête, le parquet ne fera pas d’autre commentaire à ce stade.

Selon Het Laatste Nieuws, Mohammed Fuseini a déjà repris l’entraînement avec ses coéquipiers lundi, au lendemain de l’agression.

Belga