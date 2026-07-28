Un jeune phoque secouru dans le canal à Vilvorde

Un jeune phoque a été secouru samedi dans le canal de Bruxelles, au niveau du centre de ski nautique Waterski Paradise à Vilvorde.

L’animal, qui errait depuis plusieurs jours dans les eaux intérieures, a été pris en charge par SeaLife et la NorthSealTeam avant d’être transféré au centre de soins de Blankenberge.

Selon Frank Durinckx, de la NorthSealTeam, le jeune phoque avait déjà été aperçu ces derniers jours à Anvers puis à Kapelle-op-den-Bos, avant de remonter jusqu’à Vilvorde.

L’animal se reposait régulièrement sur les berges du canal, mais il a été dérangé à plusieurs reprises par des curieux. “Malheureusement, il a été perturbé par des spectateurs qui venaient le caresser ou s’allonger à côté de lui”, explique Frank Durinckx, cité par la VRT. Il rappelle également que les phoques “peuvent mordre fort et sont porteurs de bactéries susceptibles de provoquer des infections”.

Samedi, le personnel du centre Waterski Paradise a alerté les pompiers après avoir repéré le phoque. En attendant l’arrivée des équipes spécialisées, plusieurs membres du centre ont veillé sur l’animal pendant près de cinq heures, en gardant leurs distances afin de le laisser se reposer.

À son arrivée, SeaLife a décidé de transférer le jeune phoque dans son centre de revalidation à Blankenberge. Âgé d’environ un mois, il présentait de la fièvre et était légèrement amaigri. Il sera soigné avant d’être relâché dans la mer du Nord.