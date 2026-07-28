Molenbeek: un blessé par balle et un cocktail Molotov lancé dans la même rue

Un événement est bien survenu dans le quartier Heyvaert, sur le quai des Industries à Molenbeek.

Une personne a été blessée par balle dans la nuit de lundi à mardi quai de l’Industrie à Molenbeek-Saint-Jean. Quelques heures plus tard, un cocktail Molotov a été lancé contre la façade d’une habitation de cette même rue, a confirmé mardi la zone de police Bruxelles-Ouest (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Molenbeek-Saint-Jean/Berchem-Sainte-Agathe).

Les services de police ont été appelés vers 22h00 lundi pour un incident de tir sur le quai de l’Industrie. À leur arrivée, ils ont découvert une personne blessée. La victime a été transportée à l’hôpital et n’est plus en danger de mort.

Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête. Un expert en balistique ainsi que le laboratoire de la police judiciaire fédérale se sont rendus sur place afin de procéder aux constatations.

Quelques heures plus tard, vers 04h50, les policiers ont été appelés une nouvelle fois après qu’un cocktail Molotov a été lancé contre la façade d’une habitation située dans la même rue.

L’incendie a rapidement été maîtrisé et n’a fait aucun blessé, a précisé la zone de police Bruxelles-Ouest. Une enquête a également été ouverte dans ce dossier et le laboratoire de la police judiciaire fédérale est descendu sur les lieux.

Dans l’intérêt des enquêtes en cours, la police ne fera pas d’autre commentaire sur ces deux incidents.

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