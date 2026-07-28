La chaleur est de retour: le mercure s’apprête à repasser la barre des 30°C

Le ciel sera largement dégagé mardi, sous des maxima de 25 à 29°C, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Quelques passages nuageux feront toutefois leur apparition en cours de journée – principalement sur la partie ouest du pays – sous un vent faible de direction variable.

Dans la nuit de mardi à mercredi, le ciel sera généralement dégagé, avec des minima de 15 à 20°C. Le vent sera faible de secteur sud ou de direction variable.

Mercredi, le ciel restera ensoleillé et la chaleur s’accentuera. Les températures atteindront 29 ou 30°C en bord de mer et en haute Ardenne, 32 ou 33°C dans la plupart des régions et localement 34°C. Le vent faible de sud à sud-ouest deviendra parfois modéré en cours de journée.

Belga