“Prenez votre sac et partez”: le témoignage d’une Belge évacuée du Cap Ferret

Un incendie monstre a déjà parcouru plus de 10.000 hectares dans le sud-ouest de la France. C’est le Bassin d’Arcachon qui s’embrase, suite à de gigantesques feux de forêt.

Depuis quelques heures, les villages du célèbre Cap Ferret sont notamment en cours d’évacuation. Sur place, dans la région, de nombreux Belges et Bruxellois en vacances ont été évacués.

Ophélie passait une semaine de vacances avec sa famille dans un camping situé au village du Four, le second village de la presqu’île du Cap Ferret, lorsque le ciel est devenu rouge. Inquiète, la famille décide de préparer les valises par précaution, juste avant que les secours leur ordonnent de partir immédiatement : “Ils nous ont dit : ‘Prenez votre sac, juste vos effets personnels, un sac par personne, prenez vos voitures et partez’. J’ai commencé à trembler, parce qu’on n’avait jamais vécu une telle situation et ça reste impressionnant, c’est du feu“, témoigne-t-elle.

La famille prend donc rapidement la route en laissant sur place les affaires non essentielles. “On se rend compte, en sortant du camping, qu’il y a plein de gens qui essayent quand même de mettre un maximum dans leur voiture. C’est un scénario catastrophe en fait. On vit ce qu’on voit dans les films“, décrit Ophélie. Ses vacances ont ainsi pris fin : “On est rentrés ce matin à 3h30 du matin avec le cœur lourd et en s’informant sur ce qui se passait pour tous ces habitants.”

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Laurence séjourne avec sa famille à Arcachon, sur la rive opposée au Cap-Ferret. Elle a assisté, de loin, à l’incendie et aux opérations d’évacuation : “On voyait de loin les incendies qui se sont déclarés. On voyait les bateaux qui ramenaient toutes les personnes évacuées de l’autre côté. (…) C’était assez triste de voir toutes ces personnes évacuées qui arrivaient avec leurs valises, de voir les fumées, les feux et d’avoir aussi toutes les cendres qui arrivent sur tout le bassin avec un ciel vraiment plombé… ça faisait vraiment une lumière très particulière, de la fumée partout. C’était une ambiance assez pesante“, raconte-t-elle avec émotion.

■ Interview d’Arnaud Bruckner

Environ 50 voyageurs belges se trouvent actuellement dans la région du Cap-Ferret, en Gironde. Quelque 324 Belges sont également inscrits dans la zone au sein des registres consulaires.

Les Affaires étrangères conseillent aux Belges présents sur place de consulter le site de la Météo des forêts et de suivre les instructions des autorités locales. “Nous continuons à suivre la situation en étroite collaboration avec nos postes diplomatiques sur place et nous prendrons les mesures nécessaires sur cette base“, précise le ministère.

44.000 personnes évacuées en deux jours

L’incendie qui sévit au nord du bassin d’Arcachon a déjà “détruit” plus de 12.500 hectares de forêt et nécessité l’évacuation de 44.000 personnes en deux jours, a annoncé la préfecture de Gironde vendredi après-midi.

“Les conditions météorologiques restent défavorables avec des rafales de vent attendues jusqu’à 80 km/h et des orages secs qui pourraient éclater localement”, souligne la préfecture dans son dernier point de situation.

Cette évaluation de la surface parcourue par le feu date de la mi-journée, précise son communiqué. Depuis le début du sinistre, 53 maisons et un camping ont brûlé “mais l’action acharnée des sapeurs-pompiers a permis cette nuit de sauver 2.000 maisons”, indiquent les autorités.

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“La mobilisation des forces de secours se poursuit avec 1.000 sapeurs-pompiers engagés et 260 moyens terrestres”, ajoute la préfecture. Ils sont appuyés dans les airs par quatre Canadair, deux Dash, trois Air Tractor et deux hélicoptères bombardiers d’eau.

Dans leur lutte contre les flammes, 42 sapeurs-pompiers blessés ont été pris en charge dont neuf évacués, “tous en urgence relative”.

Avec Belga – Photo : BX1