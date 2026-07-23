Le niveau jaune de sécheresse activé à Bruxelles : certains usages de l’eau à éviter

Le manque de pluie se fait sentir et les prochains jours ne devraient pas inverser la tendance. Si l’approvisionnement en eau potable reste normal dans la capitale, les autorités se préparent à une éventuelle dégradation de la situation.

La cellule régionale “sécheresse” de la Région bruxelloise a activé jeudi le niveau jaune, soit la phase de vigilance face à la sécheresse, après une réunion mercredi, a indiqué Bruxelles-Environnement, dans un communiqué. Cette décision a été prise sous l’égide de la plateforme de coordination de la politique de l’eau, pilotée par Bruxelles-Environnement, en concertation avec Vivaqua, le Port de Bruxelles et safe.brussels.

Ce niveau jaune implique la mise en place de certaines mesures par les autorités et appelle à une utilisation raisonnée de l’eau de distribution. “Il s’agit ici d’une responsabilité collective, que ce soient des administrations publiques, des citoyens, des entreprises ou encore des clubs sportifs”, a indiqué Bruxelles-Environnement.

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L’administration bruxelloise a précisé que plusieurs indicateurs avaient motivé cette décision, dont la pluviométrie. Malgré la situation stable en Région bruxelloise, aucune précipitation significative n’est attendue dans les dix prochains jours et la situation belge tend vers un état ‘sec’ à ‘très sec’. En outre, la distribution d’eau potable reste normale, mais Vivaqua se tient prête à agir si la sécheresse persistait, a détaillé Bruxelles-Environnement.

Les gestes à éviter

Tant que la sécheresse perdure, la cellule régionale appelle les citoyens à éviter et différer les usages non indispensables tels que le lavage des voitures, le remplissage des piscines, les nettoyages non essentiels des sols et l’arrosage des pelouses et des plantations.

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Bruxelles-Environnement rappelle que le risque d’incendie en milieu naturel est jugé “très élevé (code orange)”, avec une surveillance renforcée sur le terrain. L’interdiction de faire des feux en forêt et dans les espaces verts régionaux, ainsi que celle de jeter des mégots ou déchets au sol, est toujours en vigueur.

La Cellule régionale se réunira à nouveau le mardi 4 août prochain, ou plus tôt en cas de nécessité si la situation ne s’améliore pas.

Belga – Photo : Belga Image