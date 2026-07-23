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Un blessé dans une agression au couteau près de la gare du Midi à Bruxelles

L’agression s’est déroulée dans la nuit de mercredi à jeudi, les circonstances précises restent à déterminer.

Une personne a été blessée lors d’une agression au couteau sur le boulevard du Midi, à proximité de la gare de Bruxelles-Midi, dans la nuit de mercredi à jeudi, a confirmée jeudi la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

Les services de police sont intervenus peu avant minuit sur le boulevard du Midi, près de la gare, après le signalement d’une personne présentant, à première vue, deux blessures par arme blanche, a indiqué le porte-parole de la police, Robin De Becker.

La victime a été transportée à l’hôpital. Son pronostic vital n’est pas engagé.

L’enquête se poursuit afin d’identifier le ou les auteurs des faits. Les enquêteurs cherchent également à établir les circonstances exactes et le mobile de l’agression.

Belga – Photo : Belga

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