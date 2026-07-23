Grève des pompiers : le gouvernement bruxellois annonce 132 recrutements et 10 millions d’euros d’investissements

Après plusieurs jours de tensions, le gouvernement bruxellois a dévoilé une série de mesures pour répondre aux revendications des pompiers de la capitale.

Réuni en Conseil des ministres extraordinaire, le gouvernement bruxellois a validé plusieurs mesures portant sur les effectifs, les moyens opérationnels et les investissements du Service d’incendie et d’aide médicale urgente (SIAMU). Le plan prévoit notamment 132 recrutements d’ici la fin de 2027 et dix millions d’euros d’investissements.

Selon le communiqué, quarante recrues seront engagées d’ici la fin de l’année, suivies de vingt recrutements en mars 2027 et de trois vagues de 24 recrues au second semestre 2027. Un cadre spécifique pour les ambulanciers sera également créé afin de renforcer l’aide médicale urgente.

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Deux millions d’euros seront également investis immédiatement dans des projets jugés prioritaires, notamment les infrastructures d’Anderlecht et de la VUB. Une enveloppe supplémentaire de huit millions d’euros sera ensuite débloquée pour financer, en concertation avec les représentants du personnel, d’autres projets destinés à renforcer le SIAMU.

Le gouvernement estime que ces mesures apportent des réponses aux difficultés soulevées par les syndicats en matière d’effectifs, de capacités opérationnelles et d’investissements. Il reconnaît que les problèmes mis en avant par le personnel sont réels et les attribue notamment à plusieurs années durant lesquelles certaines évolutions structurelles, comme le passage à la semaine de 38 heures, n’ont pas été accompagnées des recrutements nécessaires.

“Une priorité absolue”

Malgré les difficultés budgétaires auxquelles la Région bruxelloise est confrontée, le gouvernement affirme avoir décidé de “faire du SIAMU une priorité et de mobiliser l’ensemble des marges disponibles afin d’apporter des réponses concrètes aux difficultés identifiées”

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“Le Gouvernement a pris aujourd’hui ses responsabilités. Nous avons validé l’ensemble des mesures que nous pouvions mettre sur la table pour renforcer le SIAMU et répondre aux principales préoccupations exprimées ces derniers jours. La sécurité des Bruxellois demeure notre priorité absolue. J’appelle désormais chacun à faire preuve du même sens des responsabilités afin que ces solutions puissent rapidement bénéficier au personnel comme à la population”, déclare Boris Dilliès.

BX1 avec Belga – Photo : Belga Image