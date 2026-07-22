Grève des pompiers bruxellois : Le gouvernement réaffirme sa volonté de dialogue

Le ministre-président bruxellois Boris Dilliès (MR) a appelé mercredi les représentants des organisations syndicales des pompiers, qu’il a rencontrés, à la poursuite du dialogue.

Le mouvement de grève des pompiers de Bruxelles entamé mardi s’est poursuivi mercredi. Selon la CGSP, la mobilisation s’est encore renforcée par rapport à la veille, et les équipes des prochains jours souhaitent également prolonger l’action, menée en front commun syndical.

Face à ce mouvement social, le ministre-président bruxellois a rencontré mercredi les représentants des organisations syndicales afin, a-t-il dit, d’entendre leurs préoccupations et d’examiner les pistes susceptibles d’apporter des réponses aux difficultés rencontrées sur le terrain.

“Le gouvernement bruxellois tient avant tout à saluer l’engagement quotidien des femmes et des hommes du SIAMU. Leur mission est essentielle à la sécurité des Bruxellois”, a indiqué Boris Dilliès, dans un communiqué.

Celui-ci a dit avoir rappelé, au cours de la réunion, que plusieurs mesures destinées à renforcer durablement le SIAMU avaient déjà été engagées: recrutement de nouveaux pompiers (40 d’ici à la fin de l’année) nouvelles procédures de sélection prévues afin de renforcer durablement les équipes; investissements pour moderniser les infrastructures et les capacités opérationnelles du service.

“Bien que des divergences demeurent à ce stade sur certaines revendications et sur le rythme de mise en œuvre de certaines mesures, le gouvernement reste convaincu que les solutions ne pourront être trouvées que dans le dialogue et la concertation. La sécurité des Bruxellois demeure la priorité absolue. Le gouvernement appelle dès lors à poursuivre les échanges dans un esprit de responsabilité, afin de permettre la recherche de solutions concrètes au bénéfice du personnel comme de la population”, a insisté le ministre-président bruxellois.

Aux dires de M. Dilliès, son gouvernement hérite d’une “situation très compliquée et l’accord de gouvernement vise à apporter des réponses”.

Belga