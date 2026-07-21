Les services de secours en Région de Bruxelles-Capitale sont opérationnels malgré la grève

Malgré le mouvement de grève en cours, les services de secours de la Région de Bruxelles-Capitale restent opérationnels, ont confirmé mardi les pompiers de Bruxelles. Les dispositions nécessaires ont été prises, dans le respect du droit de grève, pour garantir la sécurité des Bruxellois et des nombreux visiteurs présents pour la Fête nationale.

Grâce au renfort de la Croix-Rouge et de collègues issus d’autres zones de secours, les pompiers bruxellois disposent actuellement d’une capacité opérationnelle d’environ 70%, ont-ils expliqué dans un communiqué. L’aide médicale urgente reste elle aussi assurée. Les équipes SMUR des hôpitaux sont disponibles, tandis que les équipes PIT ont pu être complétées grâce à la mobilisation de volontaires de la Croix-Rouge et de personnel hospitalier. Le Centre d’urgence 112 de Bruxelles (CU112), ainsi que le Dispatching des pompiers de Bruxelles fonctionnent également normalement, ont-ils précisé.

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“Notre priorité absolue reste aujourd’hui la même que chaque jour : assurer la sécurité des Bruxelloises et des Bruxellois ainsi que des nombreux visiteurs de notre capitale. La situation est suivie en permanence et nos moyens sont adaptés lorsque cela s’avère nécessaire. Grâce à l’engagement de nos collaborateurs et à la collaboration de la Croix-Rouge, des hôpitaux et des zones de secours voisines, la continuité des secours est assurée“, ont déclaré les pompiers.

Un front commun syndical a appelé samedi à une grève totale du personnel opérationnel du Service d’incendie et d’aide médicale urgente (Siamu). Les syndicats dénoncent notamment une diminution des effectifs de garde, la suppression de véhicules de secours, des mutations imposées sans concertation, un projet de suppression de deux jours fériés spécifiques ainsi que la mise en place d’un système d’évaluation annuel. Ils reprochent également à la direction et au monde politique de ne pas avoir assuré le suivi des engagements pris lors de précédentes réunions.

Belga