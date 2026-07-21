21 juillet : Le F-35 et les drones en vedettes de la Fête nationale

Le nouvel avion de chasse de la Défense, le F-35, fera son premier bain de foule aérien ce mardi à l’occasion de la fête nationale. Les autres grands rendez-vous de la journée allient le festif au protocolaire, avec le Te Deum à 10h00 en la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles, pour donner le coup d’envoi.

Le jour J est consacré, comme de coutume, au déploiement des forces militaires et civiles dans le centre de la capitale. Le défilé est programmé à 16h00 sur la place des Palais. Il sera notamment l’occasion d’un moment de commémoration, cinq ans après les inondations qui ont endeuillé la Belgique.

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Il permettra aussi au public d’observer dans le ciel le F-35. Les premiers exemplaires de l’appareil appelé à remplacer le F-16, sont arrivés à l’automne dernier à la base de Florennes (province de Namur). Au total, la Belgique a déjà passé commande de 34 avions auprès du constructeur américain Lockheed Martin pour un montant de 4,5 milliards d’euros. La Défense en profitera également pour faire étalage de sa capacité en drones.

Avant cela, de multiples activités seront proposées tout au long de la journée, depuis le parc de Bruxelles jusqu’à la place Poelaert. La police campera place Royale et aux alentours, et la Défense assiégera le Sablon. Les pompiers se rassembleront rue de la Régence.

De nombreuses activités sportives et récréatives seront proposées dans le parc. En prévision de la Coupe du monde de hockey qui se déroulera la seconde quinzaine d’août à Wavre entre autres, un terrain de street hockey sera installé.

Le folklore des quatre coins du pays sera aussi à l’honneur et une attention particulière sera accordée aux cinq sociétés carnavalesques de Strépy-Bracquegnies, plus de quatre ans après le drame et quelques mois après le procès du chauffard. Septante-cinq Gilles “en grande tenue” seront présents à Bruxelles dès midi et animeront les rues du quartier Royal avant d’être salués par la princesse Astrid et le prince Lorenz sur le coup de 18h30 au Sablon.

Comme chaque année, la Croix-Rouge sera à la fois sur scène et en coulisses lors de cette journée nationale. Elle fera ainsi parader 18 véhicules de secours dans le défilé motorisé et tiendra son Village, rue de la Régence. Son rôle d’assistance de première ligne sera assuré par 260 secouristes, 12 postes médicaux et 6 ambulances en stand-by.

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De nombreuses institutions culturelles prendront part à la fête et le Belgian Beer World à la Bourse sera même gratuit pour tous les Belges, sur simple présentation de la carte d’identité.

Le soir, le parc du Cinquantenaire accueillera la “Belgian Party” pour la cinquième année consécutive. Plusieurs artistes belges se succéderont à partir de 21h00, dont TeddyBear, Tourist le MC, Ghinzu, Camille Yembe, Pierre de Maere, Omdat Het Kan & Average Rob, Hamza ou encore Zap Mama. Après ces concerts, quelque 350 drones accompagneront un show laser au son d’un DJ Set de Netsky.

Le spectacle, auquel assistera la famille royale, sera suivi du traditionnel feu d’artifice à 23h00. L’an dernier, 100.000 personnes étaient présentes à l’événement. Il est conseillé de s’y rendre en transport en commun et de descendre du métro à la station Schuman. L’entrée dans le parc se fera via la rue de la Joyeuse entrée.

La Stib renforcera d’ailleurs son offre. Les quatre lignes de métro seront renforcées, avec des fréquences de 7 minutes 30 jusqu’à la fin du service. Après la Belgian Party, un dernier passage sera assuré à 0h50 à Merode et la correspondance avec les lignes 2 et 6 sera garantie à Arts-Loi. Sept lignes de tram (4, 7, 9, 10, 19, 25 et 81) seront également renforcées et/ou circuleront plus tard.

Dans le quartier Royal, plusieurs lignes verront leur itinéraire dévié ou limité en raison des festivités.

L’ambiance musicale prendra également un accent national avec une playlist belge qui résonnera dans les stations de métro et prémétro. “La sélection traverse plusieurs générations et styles musicaux, du rock de Machiavel à la pop de Loïc Nottet, en passant par les classiques de Gorki et les succès actuels de Regi et Average Rob. Au total, une quarantaine de morceaux tourneront dans les stations, pour environ deux heures de musique aux couleurs de la Belgique“, précise la Stib.

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La société bruxelloise de transports en commun donne également rendez-vous au public au Sablon où, en collaboration avec le Musée du Tram, six générations de bus seront exposées, 2026 marquant le centième anniversaire du bus à Bruxelles, selon la Stib. Quatre véhicules emblématiques du Musée représenteront chacun une décennie jusqu’aux années 2000. Un bus “habillé en livrée rétro” et un bus électrique dernier cri seront également stationnés.

Belga