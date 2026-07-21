Bal national : la place du Jeu de Balle fait le plein dans une ambiance de fête

La place du Jeu de Balle affichait complet lundi vers 23h00 pour le traditionnel Bal national organisé à la veille de la Fête nationale. Des milliers de personnes participaient à cette 23e édition dans une ambiance festive, familiale et typiquement bruxelloise. Les organisateurs espéraient rivaliser avec le record de 18.000 participants enregistré l’an dernier.

Les premiers fêtards avaient commencé à affluer dès la fin de l’après-midi. Sous un soleil estival, les terrasses et la Guinguette se sont progressivement remplies. Une petite bière à la main, de nombreux Bruxellois ont profité des derniers rayons de soleil avant le début des concerts. Des familles avec de très jeunes enfants ont côtoyé des groupes d’amis, des bandes de copines, mais aussi des visiteurs venus d’autres régions du pays pour découvrir cette institution des Marolles.

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Au fil de la soirée, la foule s’est densifiée devant la scène jusqu’à remplir presque entièrement la place. Les spectateurs ont repris en chœur les grands classiques de Jacques Brel, mais aussi d’autres chansons populaires belges et francophones. Entre deux morceaux, les applaudissements et les cris d’encouragement n’ont pratiquement jamais cessé.

L’animateur Berre, figure incontournable du Bal national, est rejoint cette année par Nicoleke, en plus de son acolyte habituel, le “lange ket” Wally. Le trio a multiplié les plaisanteries, les improvisations et les références à la zwanze bruxelloise, faisant participer le public tout au long de la soirée.

“C’est une bouffée de bonheur pour les gens”, a résumé Frank Anthierens, créateur, programmateur et organisateur du Bal national. “Après une année à organiser des événements corporates dans mon autre vie, retrouver un événement gratuit, ouvert à tous les Bruxellois, cela fait énormément de bien.” Pour lui, cette soirée est l’occasion de rassembler un public qui ne se croise pas forcément le reste de l’année. “On voit des jeunes, des moins jeunes, des familles, des voisins, des touristes. C’est ça, l’esprit du Bal.”

Au milieu de la foule, les générations se sont mélangées. Une famille venue avec deux enfants de trois et cinq ans expliquait venir “pour leur faire découvrir Bruxelles”. “Ils tiennent encore le coup, ils veulent danser”, souriait leur père, pendant que les deux petits sautaient au rythme de la musique devant la scène.

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Quelques mètres plus loin, un couple d’octogénaires observait les danseurs, une bière à la main. Les deux Bruxellois racontaient fréquenter le Bal national depuis de nombreuses années. “On a vu la fête grandir, mais elle a gardé son âme”, confiait le mari. “Ici, tout le monde est le bienvenu. C’est ce qui fait son charme.”

Record d’affluence

Le Bal national a battu un nouveau record d’affluence lundi soir à Bruxelles: 19.000 entrées ont été enregistrées depuis 18h00 sur la place du Jeu de Balle, ont indiqué, peu avant 01h00, les organisateurs à Belga. Ce chiffre repose sur le comptage effectué par la police aux différents accès.

L’édition 2026 dépasse ainsi le précédent record de 18.000 participants établi l’an dernier. La place du Jeu de Balle affichait complet depuis peu avant 23h00 dans une ambiance festive et familiale. Ces milliers de personnes ont chanté et dansé tout au long de la soirée, au rythme des concerts. Organisé gratuitement à la veille de la Fête nationale, le Bal national en était à sa 23e édition.

Belga