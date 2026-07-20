Enseignement, efforts budgétaires, conflits : cultivons la cohésion, suggère le Roi dans son discours annuel

Le roi Philippe a lancé un large appel à la cohésion, au respect de règles communes et au soin aux plus vulnérables d’entre nous, lors de son traditionnel discours de veille de Fête nationale. Les défis actuels ne pourront être surmontés qu’en s'”appuyant sur ce qui nous unit, plutôt que sur ce qui nous divise. En cultivant la cohésion et la faculté de ‘faire société’“, indique le souverain.

Chaque année, le Roi se prête à l’exercice du discours aux Belges à l’occasion de la Fête nationale, revenant traditionnellement, à mots choisis, sur les difficultés des derniers mois, sur les dernières tensions socio-politiques propres au pays et sur les principales crises mondiales (climatiques, géopolitiques). Son message est cependant toujours teinté d’espoir et axé sur le vivre-ensemble, au-delà des différences régionales et sociales.

Dans l’allocution enregistrée dans son bureau du Palais royal de Bruxelles, le roi Philippe évoque cette année la récente vague de chaleur, la colère des enseignants, la difficile maitrise du budget qui occupe les gouvernements, mais aussi les conflits mondiaux. “De nombreux États et groupes armés s’affranchissent des règles du droit international. Sous des prétextes fallacieux, ils mènent des guerres insensées et cruelles“, dit-il à ce sujet.

“Ces crises ne peuvent nous faire oublier les grands défis planétaires (…) Les résoudre suppose d’agir de concert, de veiller à ce que des règles communes soient réellement respectées, et de soutenir les institutions qui en sont les gardiennes“, ajoute le souverain.

Des efforts budgétaires “nécessaires”

Au sujet des efforts budgétaires, “nécessaires” selon le Roi, il a la “conviction que nos gouvernements sauront surmonter ces obstacles, dans la concertation et dans un esprit d’équité“, indique-t-il.

Le roi Philippe glisse aussi dans son discours un appel à prendre soin des plus vulnérables, entre autres les personnes atteintes de démence. Durant l’ouverture estivale du Palais aux visiteurs, la Salle des Glaces présente justement une exposition sur ce thème. “Je salue avec admiration les professionnels, les associations, tous ceux qui prennent en charge ces patients et leur procurent un environnement sécurisant. Dans le respect de leur dignité. Ne devrions-nous pas prendre exemple sur eux et mettre plus d’humanité et de tendresse dans notre société ?”

“Nous vivons une époque qui privilégie l’autonomie de l’individu et la performance. Or, la solidité d’une société se mesure aussi à la manière dont elle prend soin de ses membres les plus vulnérables“, ajoute-t-il.

Ces “plus vulnérables“, “les plus âgés, les plus précarisés, les plus isolés“, sont aussi ceux qui ont “payé le prix fort” lors de la récente vague de chaleur, avait-il observé en tout début de discours.

Le monde de l’enseignement est aussi en souffrance, reconnait le Roi. “Presque tous les problèmes sociétaux s’y retrouvent et pèsent sur les épaules des enseignants“. Début juin, des mobilisations inédites ont rassemblé profs et élèves en Wallonie et à Bruxelles contre les économies décidées par la coalition Azur en FWB. “J’espère qu’après les tensions de ces derniers mois, nous parviendrons à retrouver sérénité et respect mutuel entre tous les acteurs concernés, afin que l’école puisse, dès la rentrée, remplir pleinement ses missions“, indique le roi Philippe.

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