Grève au Siamu : la direction assure la continuité des secours le 21 juillet

La direction des pompiers de Bruxelles a assuré lundi que la continuité des secours sera garantie mardi, malgré la grève de 24 heures annoncée par une partie du personnel opérationnel à l’occasion de la Fête nationale. Des mesures ont été prises avec ses partenaires afin d’assurer les interventions urgentes pour les Bruxellois et les nombreux visiteurs attendus dans la capitale.

■ Reportage d’Anaïs Corbin

La direction précise que ces dispositions “n’ont aucunement pour objectif de briser la grève ni de remettre en cause le droit de grève“. Elle indique respecter le mouvement social et dit entendre le signal envoyé par le personnel. Les agents réquisitionnés pour garantir le service opérationnel indispensable “ne peuvent être considérés comme des briseurs de grève“, souligne-t-elle encore.

Un front commun syndical a appelé samedi à une grève totale du personnel opérationnel du Service d’incendie et d’aide médicale urgente (Siamu). Les syndicats dénoncent notamment une diminution des effectifs de garde, la suppression de véhicules de secours, des mutations imposées sans concertation, un projet de suppression de deux jours fériés spécifiques ainsi que la mise en place d’un système d’évaluation annuel. Ils reprochent également à la direction et au monde politique de ne pas avoir assuré le suivi des engagements pris lors de précédentes réunions.

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En mai dernier, un projet de réorganisation de la structure présenté par la direction avait déjà suscité une vive opposition des pompiers, qui dénonçaient une réduction des effectifs et des moyens opérationnels et réclamaient l’engagement de 200 pompiers supplémentaires. Les pompiers bruxellois avaient déjà observé une grève de 24 heures le 31 décembre dernier pour protester contre le manque d’effectifs.

La direction affirme enfin vouloir poursuivre le dialogue avec les représentants du personnel après cette journée d’action et relayer leurs préoccupations auprès des autorités compétentes, dans les limites de ses compétences.

Belga