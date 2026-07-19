Un front commun syndical appelle à la grève du Siamu le 21 juillet

Un front commun syndical appelle à une grève totale du personnel opérationnel du Service d’incendie et d’aide médicale urgente de Bruxelles (Siamu) mardi 21 juillet, pour une durée de 24 heures, a appris Belga samedi

Le préavis de grève invite les agents qui le souhaitent à rester à leur domicile dans l’attente d’une éventuelle réquisition officielle, et précise qu’il n’y aura aucune obligation de répondre au téléphone pendant la durée de l’action. Les syndicats soulignent toutefois que “chaque collègue reste libre de reprendre le travail plus tôt s’il le souhaite.”

Par cette grève, les syndicats entendent dénoncer plusieurs points: une diminution des effectifs de garde et la suppression de véhicules de secours, des mutations obligatoires de compagnie ou de poste avancé décidées sans concertation.

Un projet régional de suppression de deux jours fériés dont bénéficie le personnel de ces services, les 2 et 15 novembre, est également pointé du doigt. Les syndicats marquent également leur désaccord sur la mise en place d’un système d’évaluation annuel jugé source de pression constante sur le personnel. Le front commun syndical reproche en outre au monde politique et à la direction l’absence de suivi des engagements pris lors de précédentes réunions.

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En mai dernier, la direction du Siamu avait soumis aux syndicats un projet de réorganisation de la structure. Les pompiers avaient alors vivement réagi, dénonçant une réduction des effectifs et des moyens opérationnels, et réclamant l’embauche de 200 pompiers supplémentaires.

Face au “mépris“, à “l’absence totale d’empathie” et à l'”oubli complet du bien-être au travail“, “l’heure n’est plus aux discussions stériles” mais “à l’action“, concluent les représentants de celles et ceux qui interviennent en cas d’incendie ou d’urgence médicale dans la capitale