Réorganisation du Siamu : les pompiers bruxellois tirent la sonnette d’alarme

La direction du Siamu a soumis aux syndicats un projet de réorganisation qui, selon le front syndical commun, revient “à une grave réduction des capacités opérationnelles de secours dans la Région de Bruxelles-Capitale”, font-ils savoir mardi dans un communiqué.

Selon la CGSP, le SLFP et la CSC, la proposition réduit l’effectif de garde quotidien de 173 à 153 pompiers; un camion à échelle disparaîtrait; une autopompe à Anderlecht serait supprimée; et plusieurs postes et équipes seraient réorganisés. Toujours selon le front syndical, cela ne constitue pas une solution au manque de personnel actuel, mais un affaiblissement direct du service public de secours. “On ne résout pas une pénurie de personnel en réduisant les services d’urgence, mais en investissant et en assurant des remplacements en temps utile”, insistent les syndicats.

Ce n’est pas la première fois que les pompiers attirent l’attention sur “la pression croissante qui pèse sur les équipes, le manque de recrutement et les conséquences de plusieurs années de sous-financement“. La grève du 31 décembre 2025 a envoyé un signal clair, rappellent-ils: “il est urgent d’augmenter les effectifs de 200 pompiers supplémentaires“.

Selon eux, la diminution du nombre de véhicules et de personnel entraîne des délais d’intervention plus longs, une plus grande vulnérabilité aux heures de pointe, une marge de manœuvre réduite en cas d’incidents graves simultanés et une charge physique et mentale supplémentaire pour les équipes.

Belga