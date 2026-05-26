Un homme interpellé suite à des faits d’exhibitionnisme dans le Parc de Forest

Ce n’est pas la première fois que l’insécurité est dénoncée dans ce parc.

Vendredi dernier, un homme se serait masturbé sous les yeux de plusieurs femmes présentes dans le parc de Forest, poussant certaines à le confronter en l’arrosant à l’aide de bouteilles d’eau, selon des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux.

L’une d’elles a d’ailleurs alerté sur les réseaux sociaux : “Petit message pour prévenir que cet homme se touche ouvertement devant les femmes dans les parcs. Aujourd’hui, au parc de Forest, il n’a aucune honte à le faire et est très violent si on s’oppose à ses actes“. Et de conclure en invitant les autres promeneuses à faire preuve de la plus grande vigilance.

L’homme était depuis activement recherché par la police. Bruzz annonce ce mardi qu’il a été interpellé pour être interrogé et présenté devant le parquet. Une information confirmée par la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles.

Ce n’est pas la première fois que l’insécurité dans le parc de Forest est dénoncé. Suite à l’agression d’une jeune mère qui y promenait son bébé en février 2025, plusieurs femmes avaient réclamé davantage de caméras et de policiers.

BX1