Jupiler Pro League : Orange devient le sponsor maillot de l’Union Saint-Gilloise

L’opérateur télécom Orange devient le sponsor principal de la Royale Union Saint-Gilloise, annoncent mardi les deux partenaires. Le logo apparaitra sur l’avant du maillot à partir de la saison prochaine.

Le club de football bruxellois et l’opérateur sont partenaires depuis août 2022. Ils le resteront encore trois années supplémentaires. Jusqu’à présent, Orange était déjà présent sur les vareuses de la RUSG via sa marque à bas coûts “hey! telecom”, qui y apparaissait plus discrètement. Lors des matches de coupe d’Europe, cette dernière marque devenait toutefois le sponsor maillot.

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Cette collaboration renforce la présence d’Orange dans le football, estime l’opérateur, qui vient de conclure, tout comme ses rivaux Proximus et Telenet, un accord avec DAZN, le détenteur des droits du football belge, afin de permettre à ses abonnés d’accéder à tous les matches du championnat lors de la saison 2026-2027.

Belga