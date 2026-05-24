Pro League : un derby bruxellois sous le soleil pour terminer la saison

Ce soir a lieu le dernier jour de Jupiler Pro League avec un derby à Bruxelles entre l’Union Saint-Gilloise et le Sporting d’Anderlecht.

S’il n’y a pas d’enjeux sportifs ce soir, il y a tout de même pas mal d’ambiance au stade Marien. Les supporters, sous ce beau soleil, ont le sourire pour ce dernier match de la saison.

Privés de titre, les Unionistes voudront terminer sur une bonne note au Parc Duden. Déjà assurés de finir 4es, les Mauves viseront une revanche après leur défaite en finale de Coupe.

■ Explications de Romain Vandenheuvel en direct du stade Marien