La lutte contre la fraude sociale a rapporté 100 millions d’euros au premier trimestre

Plus de 100 millions d’euros ont été récupérés par l’Etat belge dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, a fait savoir dimanche le ministre de la Lutte contre la fraude sociale, Rob Beenders. Il s’agit d’une légère progression, de 3 millions d’euros, par rapport à la même période l’an dernier.

Pour mener cette lutte, les autorités recourent aux contrôles des services d’inspection et à des enquêtes sur des cas individuels. Celles-ci se multiplient. Il y en a eu près de 3.000 en plus au cours des trois premiers mois par rapport au premier trimestre 2025, pour un total de 38.556 enquêtes. Près de la moitié ont permis de déceler une infraction.

“Ces chiffres montrent que nos services d’inspection travaillent dur et obtiennent des résultats. Et c’est ce qu’il faut. En fait, le fraudeur vole toute personne qui travaille de façon honnête et contribue correctement. Nous devons nous montrer très sévères à l’égard de ceux qui enfreignent les règles intentionnellement, à une époque où tant de familles et d’entreprises sont à la peine sur le plan économique”, analyse le ministre.

Le gouvernement va continuer ces prochains mois à exécuter son plan d’action Lutte contre la fraude sociale 2026-2027. Sur les 91 actions qui y sont répertoriées, dix ont déjà été effectuées et les autres sont en cours, selon M. Beenders.

Outre les contrôles, la prévention et l’accompagnement ne sont pas oubliés. L’ONSS a par exemple informé 223 nouveaux employeurs de leurs obligations en matière de cotisations sociales. Les inspecteurs de l’Onem ont accompagné 256 entreprises qui recouraient pour la première fois au chômage économique. La centrale téléphonique du Contrôle des lois sociales a traité plus de 9.500 demandes portant sur l’application correcte des conditions de travail et salariales.

“Le message est clair: la personne qui travaille et gère son entreprise correctement a droit à être protégée. Celui qui essaye en revanche de profiter de notre système doit savoir qu’il y a un plus grand risque à se faire prendre”, conclut le ministre.

Belga