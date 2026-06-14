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Molenbeek : un coup de feu tiré cette nuit à l’angle de la rue du Laekenveld et de la rue de l’Escaut

La zone de police locale de Bruxelles-Ouest a indiqué qu’un coup de feu a été tiré cette nuit près d’un café situé à l’angle de la rue du Laekenveld et de la rue de l’Escaut. Un important dispositif policier a été dépêché sur place.

L’incident s’est produit vers 22 h 30, selon la police. Aucun blessé n’est à déplorer. Peu après les faits, le quartier a été bouclé par les autorités. Les circonstances ayant conduit à ce coup de feu ne sont pas encore connues. Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête.

La Rédaction

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