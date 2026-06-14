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Un piéton entre la vie et la mort après avoir été renversé par un tram à Schaerbeek

Un piéton a été grièvement blessé et se trouve dans un état critique après avoir été percuté par un tram samedi soir dans la commune bruxelloise de Schaerbeek, ont confirmé les pompiers de Bruxelles et la Stib. Les circonstances exactes de l’accident doivent encore être éclaircies.

La collision s’est produite vers 23h20, place Liedts, à Schaerbeek. La victime, dont les jours sont en danger, a été transportée à l’hôpital. Le conducteur du tram et un témoin, tous deux en état de choc, ont également été emmenés à l’hôpital.

Belga

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