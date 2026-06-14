Les transfusions sanguines ont baissé d’un tiers en une quinzaine d’années

Le nombre de transfusions sanguines par habitant en Belgique a reculé d’un tiers sur ces quinze dernières années, rapporte VRT NWS dimanche, après avoir consulté l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS). En 2011, 45,8 transfusions étaient encore administrées pour mille habitants contre 31,5 en 2024.

Selon la professeure en biologie clinique à l’hôpital universitaire de Gand, Veerle Compernolle, les transfusions sont effectuées de façon plus réfléchie. “Elles sauvent des vies, mais le sang doit uniquement être administré quand c’est nécessaire”, commente Mme Compernolle.

Les études cliniques montrent qu’une transfusion “doit être envisagée uniquement en cas d’un taux d’hémoglobine très faible dans le sang”, poursuit-elle. L’hémoglobine est une protéine présente dans les globules rouges qui transporte l’oxygène des poumons vers le reste du corps. On peut donc attendre plus longtemps que ce que l’on pensait jusqu’ici avant d’administrer du sang supplémentaire. Ensuite, on veille beaucoup plus à limiter les pertes de sang. Cela peut se faire, selon la professeure, en adoptant d’autres techniques, mais aussi en contrôlant mieux le niveau de coagulation du patient au cours de l’opération.

Belga