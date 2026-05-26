Un centre sur le lambic inauguré à la brasserie Timmermans

La brasserie Timmermans à Itterbeek (Dilbeek) ouvrira le 3 juin un nouveau centre qui permettra au grand public de mieux connaître le lambic. La bière à fermentation spontanée est produite dans cette ferme-brasserie du Brabant flamand depuis 1702.

La brasserie a été rachetée en 1993 par le groupe John Martin établi à Waterloo. Un temps menacé par un projet résidentiel, le site a été préservé, et le CEO du groupe, Anthony Martin, a dévoilé mardi en présence des autorités régionale, provinciale et communale, le centre de visiteurs sur lequel son entreprise a travaillé depuis deux ans.

Quelque 3,5 millions d’euros, dont 600.000 euros de subsides publics, ont été débloqués pour rendre à cette ferme son cachet d’antan. “Cela a été un travail d’orfèvre pour retrouver les couleurs de l’époque et une plongée dans les archives pour respecter au mieux le site”, a indiqué Jonathan Martin, le directeur commercial.

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Le groupe John Martin n’en est pas à son coup d’essai en termes de restauration de patrimoine. Il détient également la ferme Mont-Saint-Jean à Waterloo où ont été installés une microbrasserie, une microdistillerie et un musée évoquant l’ancien hôpital des Anglais. Aujourd’hui, le site attire 100.000 visiteurs annuels.

Le Lambicus Experience Center à Itterbeek devrait accueillir la moitié de ce total dans un premier temps. Deux possibilités sont offertes: une visite guidée pour les groupes et un parcours interactif, via une application, d’environ une heure pour les visiteurs individuels, disponible en six langues (français, néerlandais, allemand, anglais, italien et espagnol).

Quelques pièces d’époque sont exposées comme un concasseur à grains du 19e siècle et un bac refroidisseur datant de 1934. “Ce n’est pas un musée, c’est l’histoire du lambic qui est dévoilée en respectant le passé tout en étant accessible aux nouvelles générations”, résume Anthony Martin.

Un premier centre de visiteurs sur le lambic, une bière acidulée typique de la vallée de la Senne, avait ouvert ses portes en 2011 à Alsemberg. Mais les responsables ont constaté que chaque brasserie avait investi dernièrement pour proposer une animation à destination du public. Depuis 2019, le centre De Lambiek n’ouvre donc plus que pour les groupes et sur réservation.

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Connu pour ses marques Waterloo, Bourgogne des Flandres et la galaxie de Gordon, le groupe John Martin produit chaque année quelque 250.000 hectolitres, principalement via des brasseries partenaires. Il a récemment investi une douzaine de millions d’euros dans un centre de remplissage (bouteilles, cannettes et fûts) à Zemst (Brabant flamand).

Belga