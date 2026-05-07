Les brasseries spécialisées dans le lambic et la gueuze ouvrent leurs portes ce week-end

Quatorze brasseurs et assembleurs de lambics ouvrent leurs portes ces 9 et 10 mai dans le cadre du Toer De Geuze. Cet événement bisannuel permet au grand public d’approcher la technique de fabrication toute particulière de ce type de bière dont la production en Belgique est principalement assurée dans la région du Pajottenland (sud-ouest de Bruxelles).

Parmi les brasseries participantes, on retrouve des figures historiques comme Boon à Lembeek, Lindemans à Vlezenbeek, Timmermans à Itterbeek, ou encore Mort Subite à Kobbegem. Mais les derniers arrivés seront également de la fête, à l’instar de Kestemont à Dilbeek, Sako à Gooik ou encore Den Herberg à Buizingen.

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L’essentiel des découvertes se fera donc en Flandre à l’exception de la Gueuzerie Tilquin, qui a vu le jour il y a quinze ans à Bierghes, entité de Rebecq (Brabant wallon). Le fondateur, Pierre Tilquin, a franchi un cap récemment. Jusqu’ici, il se consacrait uniquement à l’assemblage de lambics provenant de différents brasseurs de la région. En janvier 2022, il a lancé une petite activité de brassage de moût de lambic bio. Trois ans plus tard, il a pu, à partir de lambics de 1, 2 et 3 ans, réaliser un assemblage de gueuze à l’ancienne. La bière a été refermentée en bouteille pendant plus d’un an. La production, de 80 hectolitres, est assez confidentielle mais sera répétée chaque année.

Les brasseurs et assembleurs prenant part au Toer De Geuze ont, comme lors de chaque édition, rassemblé leurs talents pour confectionner une vieille gueuze, le Megablend, à partir de lambics provenant de chacun des quatorze participants.

La vallée de la Senne est célèbre pour sa concentration de producteurs de lambic, une bière de fermentation spontanée qui sert de base à la préparation de la gueuze. Celle-ci connaît de nombreuses variantes fruitées, qui conservent une certaine acidité, sauf dans les versions industrielles.

Belga – Photo : Belga