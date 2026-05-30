Le départ des administrateurs libéraux a été annoncée dans la foulée de la désignation d’un nouveau directeur de l’information pour le média de service public, à savoir le journaliste Thomas Gadisseux. À lire sur le même sujet : Jacqueline Galant rencontrera la présidente du CA de la RTBF “dans les prochains jours”

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a invoqué une persistance des différends avec la présidente du CA et ex-présidente du cdH Joëlle Milquet. Le libéral digère mal certaines décisions prises par le biais d’une majorité alternative, c’est-à-dire en contournant le MR.

La procédure de désignation du directeur de l’information semble avoir fait déborder le vase, et notamment le fait qu’un autre candidat, Laurent Haulotte, a été évincé en bout de procédure pour une condition de diplôme.

Dans un communiqué, la ministre Galant dit prendre acte de la désignation de Thomas Gadisseux, à qui elle adresse “tous ses voeux de succès dans l’exercice de cette nouvelle fonction”.

Elle dit prendre également connaissance “avec préoccupation” des éléments survenus dans ce contexte au sein du conseil d’administration. “Soucieuse du bon fonctionnement et de la sérénité de l’institution, elle rencontrera la présidente du CA dans les prochains jours et prendra connaissance du rapport des commissaires du gouvernement avant de formuler tout commentaire complémentaire”, selon le communiquéBelga