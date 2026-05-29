FWB: le gouvernement boucle un premier paquet anti-charge administrative dans l’enseignement

Le gouvernement de Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté vendredi, en troisième et dernière lecture, des mesures de simplification administrative destinées à alléger la charge des directions d’écoles et équipes éducatives.

Une part importante de cette simplification vise les “plans de pilotage” que doivent établir les directions avec les équipes éducatives, qui tracent pour plusieurs années la feuille de route et les objectifs de chaque école. “Ils seront simplifiés, avec un encodage allégé et un délai prolongé à 150 jours ouvrables scolaires, au lieu de 110 auparavant”, selon le cabinet de la ministre de l’Éducation, Valérie Glatigny (MR). Différentes procédures pourront désormais aussi se faire par voie électronique.

Un outil participatif lancé à l’automne 2025 a par ailleurs déjà permis de recueillir 554 propositions du terrain, dont certaines ont été intégrées aux mesures adoptées et d’autres alimentent les travaux en cours.

“Avec ce premier train de mesures, nous envoyons un signal clair : la simplification administrative se traduit désormais par des changements concrets au bénéfice des équipes éducatives”, assure la ministre Valérie Glatigny. “Le travail se poursuivra, notamment avec la simplification du DAccE (dossier d’accompagnement de l’élève, NDLR) en tenant compte des attentes exprimées.”

Ce premier paquet de mesures peut désormais entamer son parcours parlementaire.

Belga