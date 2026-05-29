Un exercice de crise simule un épisode météorologique extrême à Bruxelles

Un exercice multidisciplinaire de gestion de crise s’est déroulé vendredi à Bruxelles, annonce l’organisme public safe.brussels. Nommé “Floodex”, il a simulé un épisode météorologique extrême touchant la Région de Bruxelles-Capitale.

Le scénario simulait l’arrivée d’une cellule orageuse exceptionnelle sur la Région bruxelloise, accompagnée de précipitations intenses provoquant d’importantes inondations dans différents quartiers et voies de circulation, décrit safe.brussels dans un communiqué. L’exercice prévoyait notamment des perturbations majeures en termes de mobilité, des difficultés de déplacement pour les services de secours ainsi qu’un débordement de la Senne entraînant des inondations autour de la gare du Midi et dans le centre de Bruxelles.

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Cette simulation de crise a permis d’évaluer les procédures de coordination, les flux d’information entre partenaires ainsi que la capacité des services à prendre des décisions stratégiques dans un contexte d’incertitude et de forte pression opérationnelle. Il précède un grand exercice européen qui se tiendra la semaine prochaine à Bruxelles.

Les pompiers de Bruxelles, le SPF Santé publique, les zones de police bruxelloises, la police fédérale, la protection civile, la Ville de Bruxelles, Bruxelles Mobilité, Bruxelles Environnement et les opérateurs de transport public (Stib, SNCB et Infrabel) y ont pris part.

Belga – Photo : Belga Image (Archive 23/08/2011)