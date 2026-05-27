Courses-poursuites : une directive “nécessaire” mais “insuffisante” pour Heroes for Zero

Heroes for Zero juge nécessaire mais insuffisante la future directive sur les courses-poursuites et la conduite prioritaire.

La future directive sur la conduite prioritaire est “un pas nécessaire” mais “insuffisant face à un problème structurel“, réagit le mouvement citoyen luttant pour la sécurité routière, Heroes for Zero. Le projet du ministre de l’Intérieur Bernard Quintin entend mieux réglementer les courses-poursuites policières. Ce texte ferait suite au drame survenu l’année dernière à Ganshoren, lorsque Fabian, 11 ans, a été mortellement renversé par un véhicule de police.

Heroes for Zero a analysé ce texte qui n’a pas encore été rendu public. “La future directive MFO8 vise notamment à mieux encadrer les dérogations aux règles ordinaires de circulation: excès de vitesse, franchissement de feux, poursuites ou circulation dans des espaces sensibles“, décrit l’association.

Le SLFP Police s’oppose à cette directive, argumentant qu’elle n’offre aucune protection juridique supplémentaire aux policiers sur le terrain mais leur fait au contraire porter l’entière responsabilité. “De facto, la responsabilité est à nouveau rejetée sur le terrain, sans que le soutien nécessaire ne soit prévu“, ajoutent les syndicats de police. “De cette manière, on ne fait que créer de l’incertitude depuis une tour d’ivoire, et on paralyse la police.”

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Heroes for Zero répond à ce rejet de la police : “Un cadre plus clair n’empêche pas la police de faire son travail: il permet surtout de mieux définir quand une poursuite est justifiée et surtout quand elle doit être interrompue.”

L’association demande donc un cadre légal clair, harmonisé et rendu public, une définition précise de la notion de “mission prioritaire”, un meilleur encadrement des excès de vitesse et des courses-poursuites, une harmonisation nationale des pratiques.

De plus, Heroes for Zero souhaite que les autorités fédérales reconnaissent “le caractère structurel du problème” et s’engagent “à des réformes ambitieuses“, rappelant que “avant Fabian, il y a eu Adil, Mehdi, Jidel, Sabrina et d’autres encore. Et c’est sans compter les blessés graves, comme les deux fillettes à Ixelles en novembre 2025“.

Le mouvement citoyen réclame “un monitoring des collisions mortelles et graves causées par des véhicules de police“. Pour le président Bertrand Heymans, “sans transparence, il est impossible d’évaluer l’efficacité des réformes ou l’ampleur réelle du problème.”

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