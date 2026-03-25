Carjacking, course-poursuite puis accident : un homme arrêté à Schaerbeek

Le conducteur a ensuite pris la fuite à pied, mais il a rapidement été intercepté par les policiers.

Un homme a été privé de liberté mardi soir après un carjacking commis à Neder-Over-Heembeek suivi d’une fuite en voiture et d’un accident à Schaerbeek, a indiqué mercredi la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles.

Les faits se sont produits vers 22h40. Les services de police ont été appelés pour une violente agression au cours de laquelle le véhicule de la victime a été dérobé, sur le territoire de Neder-Over-Heembeek.

Alors que les équipes se rendaient sur place, une patrouille de la brigade anti-agressions a repéré un véhicule correspondant au signalement diffusé. Les policiers ont immédiatement tenté de contrôler le conducteur, qui a pris la fuite en remarquant leur présence. Une poursuite s’est engagée. A un carrefour situé sur le territoire de Schaerbeek, le conducteur a perdu le contrôle du véhicule volé. La voiture a percuté une haie et une barrière de protection avant de terminer sa course en contrebas de la rue.

Le conducteur a ensuite pris la fuite à pied, mais il a rapidement été intercepté par les policiers. Il a été privé de liberté.

Les premiers devoirs d’enquête ont été menés sur les lieux de l’accident ainsi qu’auprès de la victime du carjacking. Le parquet a été informé et a ordonné la descente du laboratoire de la police scientifique, ainsi que plusieurs devoirs complémentaires.