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Une personne décède à Beekkant: la station de métro est fermée

Les métros ne s’arrêtaient plus à la station Beekkant en début d’après-midi.

Une personne est décédée, ce dimanche, dans la station Beekkant. Selon nos confrères du journal Le Soir, la victime a fait un malaise et n’a pas survécu.

La station de métro a été fermée par ordre de police : “Suite à une intervention des services de secours, la station Beekkant est fermée. Les métros 1, 2, 5 et 6 ne s’y arrêtent pas“, a communiqué la Stib vers 12h45. Vers 14h, la circulation des métros n’est pas encore rétablie.

La rédaction – Photo : Belga Image

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