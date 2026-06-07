Important incendie à Anderlecht ce samedi: les pompiers dévoilent des images du site détruit

Les pompiers de Bruxelles dévoilent ce dimanche de nouvelles images de l’incendie survenu la veille à Anderlecht. Celles-ci montrent l’ampleur des dégâts sur le site touché, où l’entrepôt apparaît largement détruit après le sinistre.

L’incendie s’est déclaré samedi matin, vers 07h00, près de l’avenue Maurice Herbet à Anderlecht. Les pompiers ont été appelés pour un important feu de toiture dans un entrepôt. Un impressionnant panache de fumée noire était alors visible à plusieurs endroits de la capitale.

Le plan d’urgence communal a été déclenché et un message Be-Alert a été envoyé aux riverains vers 09h00 afin de leur demander de garder portes et fenêtres fermées. Plusieurs habitants du quartier ont également été évacués par mesure de précaution. Un centre d’accueil a été mis en place à proximité pour venir en aide aux personnes touchées.

Les services de secours sont finalement parvenus à maîtriser l’incendie.

► Voir notre reportage | Anderlecht : l’incendie est désormais maîtrisé



La rédaction – Photos : Siamu Bruxelles