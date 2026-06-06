Anderlecht : l’intervention des pompiers se poursuit pour maîtriser l’incendie

Vers 7h du matin, les pompiers de Bruxelles sont intervenus sur un important incendie à Anderlecht, près de l’avenue Maurice Herbette.

Entre 50 et 60 pompiers sont mobilisés pour gérer l’incendie. L’origine du feu n’est pas encore connue. Vers 11h45, la fumée a déjà fortement diminué.

La phase communale d’urgence a été déclenchée et les riverains sont appelés à garder portes et fenêtres fermées le temps de l’intervention des pompiers. “Dès le début de la matinée, on a envoyé un BE-Alert à l’ensemble des Anderlechtois“, explique Fabrice Cumps, bourgmestre d’Anderlecht, “pour dire que s’ils sentaient de la fumée, ils devaient garder portes et fenêtres fermées. Mais à part la nocivité habituelle de la fumée, il n’y a pas de produit chimique ou toxique qui est compris dans le feu.“

“Une cinquantaine de personnes ont été accueillies en urgence au commissariat ce matin et maintenant vont être orientées vers une école pour que leur accueil soit plus confortable et encadré par la Croix-Rouge“, précise le bourgmestre d’Anderlecht. Personne n’a dû être évacué vers un hôpital. Les derniers riverains pourront retrouver leur logement en milieu d’après-midi dans les meilleurs délais.

Plus d’informations à suivre.