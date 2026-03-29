Un exercice de police simule une prise d’otages dans et aux abords de la station Stockel

Plus de trois cents personnes ont participé dimanche à un exercice d’intervention grandeur nature dans et autour du centre commercial Stockel Square et de la station de métro Stockel, dans la commune bruxelloise de Woluwe-Saint-Pierre.

Reportage de Valentine Rolus, Charles Carpreau et Stéphanie Mira

L’exercice organisé par la zone de police bruxelloise Montgomery s’est déroulé entre 8h30 et 12h00. Il reproduisait un scénario réaliste de prise d’otages et de fusillade de masse.

La station de métro a été fermée au public pendant l’exercice auquel ont pris part plusieurs unités de police, les services fédéraux, des partenaires tels que la Stib et des figurants de la réserve civile BRU Response.

L’objectif de l’exercice était de tester la coordination entre les services d’urgence, d’améliorer les réactions opérationnelles et de renforcer la gestion de crise dans un environnement complexe.

“Avec cet exercice, nous voulons tester notre état de préparation dans des conditions réalistes et affiner davantage notre collaboration avec tous les partenaires”, a expliqué la zone de police de Montgomery.

Outre l’intervention, le plan d’intervention psychosociale (PIPS) de la commune a également été mis à l’épreuve. Celui-ci vise à évaluer la manière dont les victimes et les personnes concernées sont prises en charge après un événement traumatisant.

Les riverains avaient été informés au préalable par le biais de campagnes de communication. La zone de police a souligné qu’il s’agissait d’une simulation et qu’il n’y avait aucun danger pour la population. Le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, Benoît Cerexhe (Les Engagés), était également présent en tant qu’observateur, aux côtés d’un représentant du parquet.