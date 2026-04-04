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Inauguration d’une nouvelle structure pour les enfants porteurs de troubles autistiques

À Bruxelles, l’ASBL La Bulle Bleue inaugure ce samedi une nouvelle structure dédiée aux enfants porteurs de troubles du spectre autistique (TSA), âgés de 4 à 12 ans.

Les locaux, mis à disposition par la Ville de Bruxelles, proposent des activités extrascolaires encadrées, avec un suivi logopédique et psychométrique. Les enfants sont accueillis en petits groupes de maximum dix, à raison d’une ou plusieurs séances par semaine.

L’initiative répond à un manque criant d’infrastructures adaptées en Belgique. En deux jours seulement, une longue liste d’attente s’est déjà constituée — signe de l’ampleur du besoin. En 2025, on estimait qu’un enfant sur 66 est porteur de TSA, une prévalence en hausse, sans que l’offre de prise en charge ne suive.

■ Reportage de Romain Vandenheuvel et Loïc Bourlard

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