AIS Saint-Josse: le MR demande d’élargir les missions de la commission d’enquête sur le Foyer anderlechtois

La cheffe du groupe MR au Parlement bruxellois, Loubna Azghoud, a demandé mardi soir que la commission d’enquête parlementaire sur le Foyer anderlechtois installée lundi étende ses travaux aux dysfonctionnements constatés à l’AIS de Saint-Josse.

La plate-forme multimédia néerlandophone Bruzz a évoqué mardi le contenu d’un audit concernant l’attribution de logements au sein de l’Agence Immobilière Sociale de Saint-Josse. Il est notamment question de 86% des dossiers examinés présentant des irrégularités (fraudes avérées, fraudes présumées, dossiers incomplets). Des membres du personnel sont suspectés de s’être attribué des logements à loyer réduit, ainsi qu’à des proches, d’avoir falsifié des documents,… L’AIS endettée a depuis été déclarée en faillite.

“Ces révélations me révoltent. Ce que nous découvrons à Saint-Josse, c’est le visage le plus brutal du favoritisme appliqué au logement. Des familles attendent un logement depuis des années en respectant les règles, pendant que d’autres contournaient le système grâce à leurs relations. Cette double injustice ne peut plus rester sans réponse“, a déclaré la cheffe du groupe MR, dans un communiqué.

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Pour Mme Azghoud, ces nouvelles révélations confirment que les dysfonctionnements ne se limitent pas à une seule structure.

“La commission d’enquête sur le Foyer anderlechtois nous donnera des réponses indispensables. Mais Saint-Josse nous oblige à aller plus loin. Les anomalies sont trop nombreuses, trop répandues pour ne pas envisager un examen systématique de l’ensemble du secteur“, a-t-elle ajouté, demandant que la commission d’enquête parlementaire sur le Foyer anderlechtois étende ses travaux aux dysfonctionnements constatés à Saint-Josse.

Le groupe MR demande également que les outils existants soient enfin pleinement activés : le Code bruxellois du logement confie depuis 2020 à la SLRB une mission explicite de coordination et de contrôle sur l’ensemble des SISP. Ces mécanismes n’ont jamais été activés “faute de volonté politique“.

Belga – Photo : BX1