Nouveau scandale de logements sociaux : l’agence immobilière sociale de Saint-Josse a fraudé pendant 20 ans

Pendant plus de vingt ans, l’agence immobilière sociale (AIS) de Saint-Josse-ten-Noode a été gangrenée par la fraude. Des employés s’attribuaient à eux-mêmes et à leurs proches des logements sociaux, et falsifiaient la comptabilité. C’est ce que révèle l’audit de l’agence, désormais dissoute, dont Bruzz fait état ce mardi.

L’AIS de de Saint-Josse a été fondée en 2000 et gérait jusqu’à fin de l’année dernière 230 logements locatifs privés dans la commune. À la fin de l’année dernière, elle a été déclarée en faillite, avec plus d’un demi-million d’euros de dettes.

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Bruxelles Logement avait commandé un audit financier en 2024, suivi d’un audit judiciaire l’année dernière. En février, ce rapport a été transmis au parquet de Bruxelles. Dans le cadre de l’enquête judiciaire ouverte depuis lors, la Région bruxelloise s’est constituée partie civile.

Le rapport d’audit fait état d’un “système généralisé de défaillances dans l’attribution” des logements sociaux et d’une “implication active de membres du personnel dans la création de documents frauduleux”. La fraude est particulièrement importante : sur 181 dossiers examinés sur une période de 18 ans, 94 cas de fraude avérée et 44 cas de fraude présumée ont été constatés. 24 autres dossiers ont été classés comme irréguliers, notamment en raison de l’absence des pièces justificatives nécessaires pour accorder une priorité à un candidat locataire. Au total, cela représente 86 % des dossiers.

Rédaction avec Belga