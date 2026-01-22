Saint-Josse-ten-Noode : la fermeture de l’AIS met des familles dans l’embarras

À Saint-Josse, la fermeture de l’agence immobilière sociale laisse plusieurs locataires dans une situation très difficile. En octobre dernier, l’organisme avait dû fermer ses portes à cause d’un déficit de 520 000 euros dans les caisses et d’accusations de dysfonctionnements. Mais aujourd’hui, ce sont plus de 200 logements qui sont laissés sur le carreau, ainsi que les familles qui y vivent.

Petit rappel du système des agences immobilières sociales, ou AIS. Le propriétaire qui le souhaite cède la gestion de son bien à une AIS. Les avantages sont multiples. L’agence garantit le versement du loyer, donc pas de vide locatif. En plus, le propriétaire est exonéré du précompte immobilier.

En échange, le loyer est abaissé : il est plus faible que le prix du marché. Un loyer payé en partie par le locataire. L’autre partie est subsidiée par la Région. Donc, non seulement le loyer est plus faible que le prix du marché, mais le locataire paie encore moins.

Une mauvaise gestion, un déficit d’un demi-million d’euros. En octobre, l’agence de Saint-Josse ferme ses portes. Conséquence : les contrats de bail deviennent obsolètes. 228 logements sont concernés.

Une solution serait d’aller voir une AIS dans une autre commune pour ces logements. 85 logements ont déjà trouvé une AIS repreneuse. Mais passer par ce système ou non, le choix revient au propriétaire. Certains ne veulent pas renouveler l’expérience. La DH nous rapporte ce matin le cas d’Amir, un Tennoodois dont la propriétaire ne veut pas poursuivre dans cette voie. Résultat : son loyer va doubler.

Une quarantaine de logements sont dans ce cas. Et enfin, un dernier problème, c’est l’état général de certains biens. 17 % de l’ancien parc immobilier de l’AIS de Saint-Josse est vétuste. Un exemple supplémentaire de cette mauvaise gestion.