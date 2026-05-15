Accusations anonymes au Foyer Anderlechtois, une instruction judiciaire ouverte

Le Foyer Anderlechtois a annoncé vendredi qu’un juge d’instruction avait été désigné dans le dossier des communications anonymes visant plusieurs membres de son personnel et certains responsables de l’institution. Cette décision intervient après le dépôt d’une plainte par le Foyer, dans un contexte de soupçons de corruption et d’irrégularités relayés depuis plusieurs mois par des courriels anonymes.

Depuis décembre 2025, la société immobilière de service public indique être la cible de messages anonymes adressés notamment à des journalistes, responsables politiques et acteurs publics. Ces courriels évoquent des faits présumés de corruption, des interventions irrégulières dans l’attribution de logements sociaux, des fraudes aux marchés publics ou encore une utilisation supposée de moyens institutionnels à des fins électorales. Selon le Foyer Anderlechtois, aucun fait n’a toutefois pu être établi à ce stade. ► À lire sur le même sujet | “Aujourd’hui, le Foyer anderlechtois est un modèle de bonne gouvernance” Le dossier avait déjà connu un développement important en février dernier. Le Foyer Anderlechtois avait alors annoncé le dépôt d’une plainte pénale contre une ancienne secrétaire du président Lotfi Mostefa, à la suite d’une enquête interne déclenchée après la réception d’un courriel anonyme.

Selon l’institution, des vérifications internes avaient mis en évidence une possible intervention indue de cette ancienne collaboratrice dans certains dossiers liés à des logements sociaux ou à une adresse de référence au CPAS. Plusieurs témoignages de locataires et de candidats locataires faisaient également état de comportements potentiellement illégaux en échange d’avantages.

En parallèle, Lotfi Mostefa avait lui-même déposé plainte pour calomnie après avoir été personnellement visé dans les dénonciations anonymes. Le Foyer Anderlechtois avait ensuite décidé de déposer également une plainte pour calomnie et diffamation contre X.

Dans son communiqué diffusé vendredi, le Foyer affirme vouloir continuer à coopérer pleinement avec les autorités judiciaires et répondre aux questions concernant son fonctionnement “dans le respect des procédures en cours”.

Belga