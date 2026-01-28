Suspicion de corruption au Foyer anderlechtois : une information judiciaire ouverte, le président réagit

Le Foyer anderlechtois, la plus grande société bruxelloise de logement social, se retrouve à nouveau sous le feu des projecteurs. Il est cette fois question de soupçons de corruption, révèle La Libre. Un courrier anonyme a mis le feu aux poudres. Une information judiciaire est aujourd’hui ouverte. Le président du Foyer anderlechtois insiste sur la présomption d’innocence et assure coopérer pleinement avec la justice.

Tout débute à la mi-décembre lorsqu’une personne se présentant comme un membre du personnel de la société de logements décide d’envoyer un courrier anonyme à la direction du Foyer anderlechtois ainsi qu’à plusieurs responsables politiques et au procureur du Roi. Dans cette lettre, l’auteur évoque des faits présumés de corruption et de malversations au sein de cette institution chargée de s’occuper de l’attribution des logements sociaux dans la commune, sous la tutelle de la SLRB. Il serait question de sommes d’argent versées par une candidate locataire à une employée afin d’accélérer l’octroi d’un logement social.

Le président réagit

Suite à la réception de ce courrier, le Foyer anderlechtois a immédiatement désigné un conseiller juridique et auditionné les personnes concernées. Une plainte a également été déposée auprès de la justice afin qu’elle puisse mener l’enquête. C’est suite à cette plainte que le parquet de Bruxelles a ouvert une information judiciaire.

“Dès les premiers mails anonymes reçus, j’ai pris contact avec le procureur du Roi. Nous sommes prêts à coopérer pleinement avec la justice“, réagit le président du Foyer anderlechtois Lotfi Mostefa (PS). Néanmoins, ce dernier pointe que, jusqu’à présent, “aucun élément matériel n’est venu étayer les faits allégués dans les courriels anonymes” et que la “présomption d’innocence doit être respectée“.

Celui qui est aussi échevin du Logement à Anderlecht dit avoir pris contact avec l’expéditeur anonyme afin de demander des clarifications et des éléments de preuves formels, sans réponse jusqu’à présent. “Dans un souci de transparence et de responsabilité“, des mesures préventives ont été prises le temps de l’enquête à l’égard des membres du personnel cités dans ces courriels, incluant leur écartement de toute interaction sensible avec les candidats locataires, précise Lotfi Mostefa. Les procédures internes ont par ailleurs été renforcées “afin de sécuriser les pratiques et d’éviter toute zone d’ombre à l’avenir“.

“Si des faits avérés devaient être établis, l’institution prendrait immédiatement toutes les mesures nécessaires. La corruption n’a pas sa place au sein du Foyer anderlechtois“, conclut le président du Foyer anderlechtois.

Le MR attend au tournant

Ce n’est pas la première fois que le Foyer anderlechtois se retrouve sous le feu des projecteurs. Fin 2024, suite à une enquête de la VRT sur le CPAS d’Anderlecht, la société de logement et son président avaient dû faire face à une fronde menée par le MR par rapport au “clientélisme” qui y règnerait. Des accusations vivement réfutées par Lotfi Mostefa, documents à l’appui.

Les réactions du MR à ces nouveaux soupçons ne se sont d’ailleurs pas faites attendre. Sur les antennes de BX1 ce mercredi matin, le député bruxellois Louis de Clippele (MR) pointe un dossier qui, s’il est avéré, s’ajouterait à toute une série d’autres dossiers. “Cela pose question sur la bonne gouvernance des institutions d’aide sociale à Bruxelles“, s’interroge le député.

Tant la direction du Foyer anderlechtois que les libéraux attendent à présent les résultats de l’enquête de la justice.

V.d.T. – Photo : Belga