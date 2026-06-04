Le CPAS de la Ville de Bruxelles déploie deux projets pour lutter contre le sans-abrisme

Le CPAS de la Ville de Bruxelles a annoncé jeudi le renforcement de son action pour lutter contre le sans-abrisme à travers deux projets complémentaires visant à offrir un logement stable aux personnes les plus fragilisées.

Le Centre Public d’Action Sociale a tout d’abord signé une nouvelle convention de trois ans avec le Foyer laekenois qui permet de réserver progressivement une partie des logements disponibles à des ménages en situation de sans-abrisme ou de grande précarité qu’il accompagne.

D’après le président du CPAS, David Weytsman (MR), cette politique permettra au CPAS de presque doubler sa capacité de logements d’urgence avec une trentaine de logements supplémentaires.

Le CPAS a par ailleurs décidé de développer le projet “Housing First for Youth” (HF4Y), spécifiquement consacré à l’accompagnement des jeunes se trouvant sans toit.

Dans ce cadre, un immeuble actuellement inoccupé situé rue des Commerçants à Bruxelles fait l’objet d’une importante rénovation afin d’accueillir des jeunes âgés de 16 à 30 ans ayant connu la rue ou une situation de grande précarité.

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Le principe du Housing First consiste à offrir d’abord un logement stable et individuel avant toute autre étape d’insertion. Un accompagnement psychosocial personnalisé est ensuite mis en place afin de favoriser une réinsertion durable.

Selon le président du CPAS, cette approche affiche aujourd’hui des résultats particulièrement probants, avec près de 90 % de maintien en logement dans plusieurs projets belges et bruxellois. A Bruxelles, ce projet illustre la volonté du CPAS de mobiliser le patrimoine existant pour créer rapidement de nouvelles solutions d’hébergement et de relogement, mais aussi “recréer les conditions nécessaires pour retrouver une formation, un emploi et des repères”.

Belga – Photo : Belga Image