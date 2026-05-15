Auderghem : “On ne va pas partir en guerre contre l’ensemble des projets immobiliers sur notre territoire”

Auderghem va lutter contre les projets de construction jugés trop denses. La commune annonce recourir à des cabinets d’avocats pour défendre la qualité de vie de l’entité. Certains y voient là un obstacle au développement de projets urbanistiques sur le territoire. Selon, Mathieu Pillois, échevin de l’urbanisme à Auderghem invité ce vendredi matin dans Bonjour Bruxelles, ce n’est pas du tout le cas.

“On ne va pas partir en guerre contre l’ensemble des projets immobiliers sur notre territoire. Ce n’est pas du tout notre façon de travailler“, assure-t-il. “Ce qui est vrai, c’est que nous avions un marché public avec un cabinet d’avocat qui se terminait l’année passée. On a renouvelé ce marché pour avoir un cabinet qui nous conseille et qui nous suit dans les matières urbanistiques, parce que cela devient de plus en plus complexe et on a de plus en plus de recours. On a donc listé une liste qui reprend l’ensemble des projets qui vont arriver sur la commune dans les années futures et qui sont assez sensibles.“

Une vingtaine de projets se trouvent actuellement sur cette liste. “Et encore, ce sont ceux dont on a connaissance. On sait qu’il y a des bâtiments vides aujourd’hui pour lesquels on n’a pas encore vraiment de prise dessus“, précise l’échevin.

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