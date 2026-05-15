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La police de Bruxelles-Ouest enquête sur deux incendies à Koekelberg et à Molenbeek

Deux incendies se sont déclarés ce matin dans les communes bruxelloises de Koekelberg et de Molenbeek-Saint-Jean. Au moins deux personnes ont été légèrement blessées, nous confirme la police locale de Bruxelles-Ouest.

Nos équipes ont été appelées ce matin vers 5 heures pour un incendie rue Jules Besme à Koekelberg“, indique la police de Bruxelles-Ouest. “Une enquête a été ouverte et, dans l’intérêt de l’enquête, aucun autre commentaire ne sera fait.”

Environ une heure plus tard, vers 6 h, la police de Bruxelles-Ouest a également été appelée pour un incendie dans un café de la rue De Koninck à Molenbeek-Saint-Jean : “Deux personnes y ont été blessées. Elles ont été intoxiquées par la fumée. Une enquête a également été ouverte dans ce cas et nous ne ferons pour l’instant aucun autre commentaire.

BX1 avec Belga

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