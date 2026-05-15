La CSC-Enseignement appelle les profs à faire grève du 18 au 27 mai

La CSC-Enseignement appelle vendredi l’ensemble de ses affiliés à se mettre en grève du 18 au 27 mai afin de dénoncer les mesures d’économie programmées par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

“Face aux attaques répétées et au mépris constant de la ministre Valérie Glatigny (MR) soutenue par la ministre-présidente Elisabeth Degryse (Les Engagés), la CSC-Enseignement appelle l’ensemble de ses affiliés et affiliées à se joindre au mouvement en se mettant en grève dès le lundi 18 mai jusqu’au mercredi 27 mai, jour du vote du décret programme 2 en séance plénière du Parlement”, selon un communiqué du syndicat diffusé vendredi.

“La CSC-Enseignement appelle les parlementaires à tenir enfin compte de la colère qui agite le monde de l’éducation au moment où ils auront la responsabilité du vote”, ajoute le texte.

Le parlement de la FWB doit voter lors de sa séance plénière du 27 mai prochain un décret-programme qui doit achever de mettre en œuvre les mesures d’économie annoncées l’automne dernier pour réduire le déficit de l’entité.

Ce nouveau train d’économies prévoit notamment l’augmentation de 10% de la charge horaire des enseignants du secondaire supérieur sans compensation salariale, un resserrement du régime de congés maladie pour les profs statutaires, ou encore le relèvement du minerval pour 58% des étudiants dans le supérieur.

Belga